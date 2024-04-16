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Эрдоган обвинил Израиль в провокациях

Эрдоган обвинил Израиль в провокациях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в попытках через различные провокации расширить географию ближневосточного конфликта на весь регион.

«То, что произошло в конце прошлой недели (операция Ирана против Израиля) является следствием двойных стандартов Запада, а также показало, что вероятность более широкомасштабной войны в регионе не так далека. Израиль занимается провокациями, чтобы распространить конфликт на весь регион. Его нападение на посольство Ирана в Дамаске, осуществленное в нарушение международного права, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения», – заявил он в эфире местных телеканалов после заседания кабинета министров.

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