Мусульманам Казахстана запретили использовать кредитные карты и кешбэк с них

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Мусульманам Казахстана запрещается использовать кредитные карты и кешбэк с них, однако разрешено пользоваться дебетовыми картами и полученным через них кешбэком. Соответствующее решение вынес совет улемов духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

«Разрешается использование дебетовой карты и использование полученного через нее кешбэка. Запрещено использование кредитной карты и кешбэка с нее», передает «ТАСС» со ссылкой на решение, опубликованное на сайте ДУМК.

Как поясняется относительно кредитных карт, их «разрешается использовать только в случаях крайней необходимости, если кредит взят без процентов и обязательно выплачивается в срок». Однако полученный от кредита кешбэк следует использовать на благотворительность, отметили в ДУМК.

В организации указали, что использование вознаграждения по бонусной карте допускается, если платежные карты соответствуют требованиям шариата, однако «полученный бонус должен быть использован на не запрещенные шариатом вещи».