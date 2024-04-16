СЕ принял решение вернуть Азербайджан в ПАСЕ, сообщают СМИ |
Ильхам Алиев рассказал, что вода Каспия в скором времени будет использоваться как питьевая |
Алиев: Обмеление Каспийского моря налицо |
Иран снова грозится «страшным ответом» Израилю |
Россия поразила украинский воздушный «шар-террорист» |
В Саудовской Аравии назвали Иран «спонсором терроризма» и признались в обороне Израиля |
Нетаньяху: Израиль заставит Иран нервно ждать |
Протесты в Тбилиси вылились в столкновения и задержания (обновлено, фото, видео) |
Тегеран предупредил Вашингтон о жестком ответе на атаку Израиля |
Главное Общество

Алиев: Обмеление Каспийского моря налицо

Алиев: Обмеление Каспийского моря налицо

В мире, в том числе и в Азербайджане, существует большая обеспокоенность в связи с изменением климата. Сейчас мы видим, что этот год фактически отличался от предыдущих лет.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала, передает Азертадж.

Отметив, что в этом году выпало немало снега, дождей, в наших водных бассейнах и водохранилищах имеется достаточно воды, глава государства сказал:

«Однако в предыдущие годы мы ежегодно сталкивались с засухой. В наших горах выпадало меньше снега. Уровень воды в наших реках в прежние годы снижался, а порой наши основные реки высыхали. Обмеление Каспийского моря налицо. Это может видеть каждый. В таком случае нашей главной задачей является рациональное использование водных ресурсов».

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане за свои публикации отправлен за решетку еще один тиктокер
Общество

В Азербайджане за свои публикации отправлен за решетку еще один тиктокер

2024/04/16, 16:28
Еще 156 семей возвращаются в Физули
Общество

Еще 156 семей возвращаются в Физули

2024/04/16, 16:03
C начала года в Азербайджан ввезено около 20 000 автомобилей
Общество

C начала года в Азербайджан ввезено около 20 000 автомобилей

2024/04/16, 15:31
Ильхам Алиев утвердил меморандум по созданию Турецко-Азербайджанского университета
Общество

Ильхам Алиев утвердил меморандум по созданию Турецко-Азербайджанского университета

2024/04/16, 15:11
Если вам позвонит Дарья из PASHA Bank...
Общество

Если вам позвонит Дарья из PASHA Bank…

2024/04/16, 14:46
Ильхам Алиев рассказал, что вода Каспия в скором времени будет использоваться как питьевая
Общество

Ильхам Алиев рассказал, что вода Каспия в скором времени будет использоваться как питьевая

2024/04/16, 14:38
Сокращена квота для совершения хаджа из Азербайджана
Общество

Сокращена квота для совершения хаджа из Азербайджана

2024/04/16, 14:26
В Азербайджане утилизированы конфискованные наркотики (фото)
Общество

В Азербайджане утилизированы конфискованные наркотики (фото)

2024/04/16, 14:13
Алиев: Обмеление Каспийского моря налицо
Общество

Алиев: Обмеление Каспийского моря налицо

2024/04/16, 13:56