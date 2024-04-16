Иран снова грозится «страшным ответом» Израилю |
Россия поразила украинский воздушный «шар-террорист» |
В Саудовской Аравии назвали Иран «спонсором терроризма» и признались в обороне Израиля |
Нетаньяху: Израиль заставит Иран нервно ждать |
Протесты в Тбилиси вылились в столкновения и задержания (обновлено, фото, видео) |
Тегеран предупредил Вашингтон о жестком ответе на атаку Израиля |
Чехия заключила контракты на 180 тысяч снарядов для ВСУ |
Киев отказался от соглашения по безопасности судоходства в Черном море |
Комитет парламента Грузии одобрил законопроект об иноагентах |
Главное Общество

В Азербайджане оцифруют свидетельства о рождении, браке и смерти

В Азербайджане оцифруют свидетельства о рождении, браке и смерти

До конца года будут внесены изменения в законодательство, которые предусматривают полную оцифровку свидетельств о рождении, браке и смерти, а также удостоверений личности в Азербайджане.

Об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал на проходящем сегодня в Баку саммите Insurtech, передает Report.

По его словам, на выдачу данных документов приходится около 40% всех услуг, предоставляемых государством населению: «В связи с этим в законодательство будет внесено более 250 актов и изменений».

Набиев подчеркнул, что с этими изменениями подавляющее большинство транзакций между государством и бизнесом, государством и гражданами перейдет в электронный формат.

Теги:
Из этой рубрики
Россия экстрадировала в Азербайджан четырех разыскиваемых
Общество

Россия экстрадировала в Азербайджан четырех разыскиваемых

2024/04/16, 13:21
Завтра в Баку будет 24 градуса тепла
Общество

Завтра в Баку будет 24 градуса тепла

2024/04/16, 13:00
Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медиков, борющихся с COVID-19
Общество

Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медиков, борющихся с COVID-19

2024/04/16, 12:12
В Азербайджане оцифруют свидетельства о рождении, браке и смерти
Общество

В Азербайджане оцифруют свидетельства о рождении, браке и смерти

2024/04/16, 12:01
Роль Гейдара Алиева в строительстве Байкало-Амурской магистрали
Общество

Роль Гейдара Алиева в строительстве Байкало-Амурской магистрали

2024/04/16, 11:18
Ильхам Алиев дал старт реконструкции Ширванского оросительного канала (фото)
Общество

Ильхам Алиев дал старт реконструкции Ширванского оросительного канала (фото)

2024/04/16, 10:57
TƏBİB выпустил ролик для водителей
Общество

TƏBİB выпустил ролик для водителей

2024/04/16, 10:24
В Джебраиле найдены мины и оружие
Общество

В Джебраиле найдены мины и оружие

2024/04/16, 09:58
Две аварии на железнодорожных переездах за одну ночь: пострадали 4 человека (фото)
Общество

Две аварии на железнодорожных переездах за одну ночь: пострадали 4 человека (фото)

2024/04/16, 09:06