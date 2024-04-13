Россия наладила поставки в Китай свинины

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Первая партия российской свинины доставлена на рынок Китая, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на АПХ «Мираторг». Холдинг первым начал поставки после того, как КНР в сентябре прошлого года отменила ограничения на ввоз этого мяса из РФ.

«Мы очень ценим китайский рынок и ответственно относимся к выполнению всех ветеринарных требований страны-импортера. Задача – в ближайшие годы увеличить объемы поставок и расширить ассортимент мясной продукции в соответствии со вкусовыми предпочтениями жителей КНР. Компания самостоятельно обеспечивает 100%-ный контроль качества и полную прослеживаемость продукции на всех этапах от «поля до прилавка», – отметили в пресс-службе холдинга.

Как сообщалось, в сентябре 2023 года Китай отменил ограничения на экспорт свинины из РФ. Это решение было принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. 19 декабря 2023 года в Пекине был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, в конце декабря – утвержден ветеринарный сертификат. Это дало РФ право на экспорт свинины на китайский рынок.