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В Палермо начался беспрецедентный судебный процесс над мафией

В Палермо начался беспрецедентный судебный процесс над мафией

В Палермо начался беспрецедентный судебный процесс, связанный с мафией, сообщает «Независимая газета».

Необычность его в том, что на скамье подсудимых не мафиози, а те, кого принято считать жертвами их рэкета,— представители мелкого и среднего бизнеса. А члены мафии, как показывает процесс, из вымогателей уже давно превратились в полезных помощников бизнеса, пусть и предоставляющих не совсем законные услуги.

Процесс в Палермо стал следствием вполне обычной операции «летучего отряда» и прочих подразделений правоохранительных органов Италии по борьбе с организованной преступностью. Случилось это в июле 2021 года. Целью карабинеров и полицейских был клан Греко — едва ли не самый важный из кланов Cosa Nostra. Достаточно сказать, что почти 10 лет, с 1978 по 1986 год, тогдашний глава клана, Микеле Греко, по прозвищу «папа», был капо-деи-капи (главой всех глав) Cosa Nostra.

Операцию сочли успешной. В тюрьме оказался глава клана Джузеппе Греко и некоторые его подручные. Одним из последствий рейда на клан Греко стало разоблачение связей между мафиози и бизнесменами подконтрольных им районов, в частности, района Бранкаччо. Связей, совершенно не вписывающихся в устоявшиеся представления об отношениях рэкетиров и их жертв.

На скамье подсудимых в Палермо находится 31 представитель типичного малого и среднего бизнеса: владелец мясной лавки, пиццерии, зоомагазина, скобяной лавки, небольшой транспортной компании и тому подобных заведений. Все они обвиняются по очень суровой статье — «пособничество и подстрекательство» деятельности организованной преступности. Каждому из обвиняемых грозит 20 лет тюрьмы.

Дело против бизнесменов строится на их же письменных заявлениях о том, что они никогда не выплачивали рэкетирам деньги, и видео- и аудиозаписях, опровергающих эти показания. Адвокаты будут настаивать на том, что их подзащитные — жертвы, вынужденные платить дань мафии и лгавшие из страха. Прокуратура — на том, что страхом тут и не пахло.

Да и на «дань» эти выплаты, по мнению прокуроров, совсем не похожи. Скорее это была оплата услуг. Доказательства — те самые записанные разговоры рэкетиров и их жертв.

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