МВД Украины заявило о сотнях тысяч уклонистов

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Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что у его ведомства есть данные о сотнях тысяч возможных уклонистов от мобилизации, сообщает ТАСС.

«В полиции есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч людей, которые, по мнению ТЦК , возможно, уклоняются от службы, – цитирует его агентство Укринформ. – Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу людей могут проверить работники ТЦК».

При этом он отметил, что розыском уклоняющихся от мобилизации полиция занимается только после письменного обращения из военкомата.