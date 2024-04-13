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МВД Украины заявило о сотнях тысяч уклонистов

МВД Украины заявило о сотнях тысяч уклонистов

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что у его ведомства есть данные о сотнях тысяч возможных уклонистов от мобилизации, сообщает ТАСС.

«В полиции есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч людей, которые, по мнению ТЦК , возможно, уклоняются от службы, – цитирует его агентство Укринформ. – Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу людей могут проверить работники ТЦК».

При этом он отметил, что розыском уклоняющихся от мобилизации полиция занимается только после письменного обращения из военкомата.

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