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Умер дизайнер Роберто Кавалли

Умер дизайнер Роберто Кавалли

Итальянский дизайнер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.

Топ-5 фактов о кутюрье Роберто Кавалли

– Пережив в раннем детстве страшную трагедию – убийство отца, Роберто молчал до 10 лет.

– Кавалли был двоечником и прогульщиком. Его мать этот факт очень расстраивал, а дед (знаменитый художник Джузеппе Росси) никогда особенно не интересовался внуком. Но однажды, ради развлечения, Роберто взял карандаш и нарисовал портрет тети Джулианы. Дедушка оценил рисунок и положил к себе в карман. В 1951 году Джузеппе умер, оставив все наследство 11-летнему внуку. Это значило, что он признал талант мальчика.

– Роберто «разоблачил» Филиппа Киркорова. В 2006 году дизайнер прилетел в Киев как глава жюри конкурса «Мисс Европа». На брифинге журналисты спросили его о Киркорове, который называл себя представителем Кавалли и гордился личным знакомством с кутюрье. Роберто очень удивился и сказал, что никогда не слышал о такой женщине. Позже ему объяснили, что Киркоров — известный певец, но дизайнер махнул рукой и заявил, что ему все равно, потому что он его не знает.

– В публичном пространстве Роберто всячески подчеркивает свою гетеросексуальность. Когда его называют модельером, он приходит в ярость и восклицает: «Называйте меня художником!» По словам Кавалли, образ дизайнера у людей вызывает ассоциации с гомосексуальностью, а Роберто хочет, чтобы его считали натуралом.

– Кавалли всегда использует в своих работах символ змеи. У дизайнера даже есть «водка от Кавалли», которую разливают в емкости в форме змеи. Она — его счастливый талисман. Брюки из дебютной коллекции кутюрье были сделаны из змеиной кожи, и они подарили ему всемирную известность. Кроме того, Роберто подчеркивает, что шьет одежду для женщин-хищниц, открытых и сексуальных. Поэтому, помимо кожи рептилий, модный дом использует шкуры зверей и птичьи перья.

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