Парламент Молдовы одобрил приостановление действия ДОВСЕ

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Парламент Молдовы одобрил в окончательном чтении законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает ТАСС.

«Республика Молдова приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, с возможностью в дальнейшем вернуться к его выполнению», – говорится в документе. Решение было принято голосами 53 депутатов от Партии действия и солидарности.

В нем отмечается, что такое решение было принято с учетом коренного изменения обстоятельств с момента подписания договора. После окончательного утверждения законодателями это решение должен одобрить президент страны. Оно вступит в силу через 150 дней после получения уведомления депозитарием и государствами – участниками договора.