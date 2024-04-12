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Лукашенко призвал Украину до мая начать переговоры с Россией

Лукашенко призвал Украину до мая начать переговоры с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что сейчас очень удачный момент для начала мирных переговоров по Украине. Он сказал это перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Интерфакс».

«Президент России вчера половину вступительного слова уделил мирным переговорам. С точки зрения дипломатической, вы же понимаете, к чему это. Мне кажется, сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и окончательно договориться», – заявил Лукашенко.

«Документы есть, они парафированы и российской, и украинской стороной. Давайте вернемся к этим документам и от этого будем плясать. Или остановимся на тех принципах, которые заложены в документах… Очень хороший момент для Украины и кураторов украинских, принять решение. Его надо принимать», – считает он.

Он добавил, что мирные переговоры по Украине необходимо начинать, пока есть легитимная украинская власть, с которой можно договариваться. Он напомнил, что президента Украины Владимира Зеленского «22 или 21 мая заканчивается срок полномочий».

«Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет, ребята, а с кем подписывать договор. Полномочия у президента Украины истекли», – сказал Лукашенко.

Он обратил внимание и на снижение рейтинга Зеленского.

«Сегодня мы подпишем с ним какой-то договор, завтра придет к власти новый президент, ему это не понравится (они умеют это делать, как в случае с Минскими соглашениями), он скажет, да это нелегитимный президент подписывал… Американцы на карман надавят, миллиарды же жмут всегда, скажут, продолжай войну. Будет продолжаться война», – отметил Лукашенко.

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