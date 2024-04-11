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Всплеск ИИ позволил Тайваню резко нарастить свой экспорт

Всплеск ИИ позволил Тайваню резко нарастить свой экспорт

Тайвань в марте нарастил свой общий экспорт на 18,9%, что является самым быстрым темпом роста за последние два года. Об этом в среду, 10 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что причиной столь стремительного роста экспорта являются поставки компьютерного оборудования, лежащего в основе глобального бума искусственного интеллекта. Его поставки выросли более чем на 400%.

Экспорт компьютеров и сопутствующего оборудования, включая серверы, жесткие диски и клавиатуры, в марте подскочил на 464,7% до $8,7 млрд по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в заявлении Министерства финансов Тайваня, опубликованном в среду.

Этот всплеск способствовал увеличению общего объема заграничных поставок Тайваня до 41,8 миллиарда долларов США, что на 18,9% больше, чем в прошлом году и является самым быстрым темпом роста с марта 2022 года. Экономисты прогнозировали рост на 7,5%.

«Темпы роста не всегда могут быть неожиданными, как в марте, но мы считаем, что экспортный спрос Тайваня и дальше будет получать значительный толчок благодаря инвестициям в области искусственного интеллекта и постоянному укреплению экономики США», – отмечает экономист ANZ Banking Group Банси Мадхавани.

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