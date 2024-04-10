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Лидер ХАМАС о смерти своих детей: «Кровь моих детей не ценнее крови детей палестинского народа»

Лидер ХАМАС о смерти своих детей: "Кровь моих детей не ценнее крови детей палестинского народа"

Глава политбюро ХАМАСа Исмаид Хания заявил, что нападение на его семью является доказательством «провала» Израиля, добавив, что это не изменит позицию группировки в продолжающихся непрямых переговорах о прекращении огня, сообщает Al Jazeera.

Он подчеркнул, что ХАМАС не откажется от своих требований, которые включают постоянное прекращение огня и возвращение перемещенных палестинцев в свои дома, заявив, что Израиль не сможет добиться своих целей с помощью политики и переговоров.

«Если они думают, что нападение на моих детей в самый разгар переговоров, до того как будет представлен ответ движения, заставит ХАМАС изменить свою позицию, то они заблуждаются», – сказал Хания, обращаясь к Израилю.

«Кровь моих детей не ценнее крови детей палестинского народа… Все мученики Палестины – мои дети», – добавил он.

Ранее Хания сообщил о гибели своих троих сыновей и внуков в Газе в результате израильского удара.

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