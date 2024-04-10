Лидер ХАМАС о смерти своих детей: «Кровь моих детей не ценнее крови детей палестинского народа»

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Глава политбюро ХАМАСа Исмаид Хания заявил, что нападение на его семью является доказательством «провала» Израиля, добавив, что это не изменит позицию группировки в продолжающихся непрямых переговорах о прекращении огня, сообщает Al Jazeera.

Он подчеркнул, что ХАМАС не откажется от своих требований, которые включают постоянное прекращение огня и возвращение перемещенных палестинцев в свои дома, заявив, что Израиль не сможет добиться своих целей с помощью политики и переговоров.

«Если они думают, что нападение на моих детей в самый разгар переговоров, до того как будет представлен ответ движения, заставит ХАМАС изменить свою позицию, то они заблуждаются», – сказал Хания, обращаясь к Израилю.

«Кровь моих детей не ценнее крови детей палестинского народа… Все мученики Палестины – мои дети», – добавил он.

Ранее Хания сообщил о гибели своих троих сыновей и внуков в Газе в результате израильского удара.