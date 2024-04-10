В Швейцарии пройдет встреча по Украине

Президент Швейцарии Виола Амхерд на пресс-конференции сообщила, что правительство страны постановило провести мирную конференцию по Украине в городе Бюргеншток в июне этого года, передает РИА Новости.
«Федеральный совет Швейцарии постановил сегодня провести конференцию. Она будет проведена в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден в июне 2024 года», — заявила она.
Россия не будет участвовать в первой мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии. Об этом заявил на брифинге в Берне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.