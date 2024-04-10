В Газе погибло уже более 33,4 тысячи человек

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Более 33,4 тыс. человек были убиты в секторе Газа с начала в октябре 2023 года военной операции израильских сил в палестинском анклаве. Такие данные привело министерство здравоохранения сектора.

«Число жертв агрессии Израиля на сегодняшний день составило 33 482», – отмечается в заявлении Минздрава. По его сведениям, за тот же период ранения в анклаве получили 76 049 палестинцев.

За минувшие 24 часа, указывает ведомство, в больницы сектора были доставлены тела 122 арабов, убитых за прошедшие сутки, и 56 раненых, пострадавших при атаках израильских сил.