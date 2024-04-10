Тайвань проведет военные учения по отражению атаки Китая

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Тайвань проведет военные учения «Хань Куан», в ходе которых отработает отражение возможной атаки Китая и прорыв блокады острова. Об этом заявил представитель тайваньского Минобороны генерал-майор Дун Цзисин, сообщает Taibei Times.

Согласно плану маневров, военные должны дать отпор условному противнику, который под предлогом проведения учений развернул войска и начал операцию по блокаде Тайваня.

Представитель тайваньского оборонного ведомства отметил, что при планировании учений был учтен опыт конфликтов в Украине и в секторе Газа.

Командно-штабной этап учений пройдет с 19 по 26 апреля, в нем задействуют американскую автоматизированную систему моделирования боевых действий. Маневры на полигонах тайваньские военные проведут с 22 по 26 июля.