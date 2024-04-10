Байден: Трамп любит США только когда побеждает

78 Просмотров

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа самой большой угрозой для «свободы и демократии» в США, сообщает Reuters.

«Дональд Трамп. Серьезно», – сказал он в интервью испаноязычной телекомпании Univision в ответ на вопрос, что, по его мнению, служит главной угрозой для США. «Дональд Трамп использует в своей речи такие фразы, как «мы собираемся уничтожить конституцию». Он станет диктатором в первый же день», – считает Байден.

Как отметил президент США, Трамп ясно дал понять, что не собирается соблюдать некоторые ее статьи, если посчитает неуместными. «Кто, ради всего святого, мог такое сказать? Кто говорил такое раньше? У него очень и очень нездоровый взгляд на Конституцию», – добавил Байден.

«Он сидел в кабинете, часами смотрел на штурм Капитолия, разрушения, хаос и убийство людей», – сказал президент США. «Вы только подумайте, какие вещи он говорит! Посмотрите, как он рассуждает о нацменьшинствах», – добавил Байден. Он также отметил, что Трамп – это тот человек, который «любит свою родину только когда побеждает».