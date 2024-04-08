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Британец первым осуществил забег через всю Африку (фото)

Британец первым осуществил забег через всю Африку (фото)

Мужчина из Великобритании впервые пересек всю Африку с юга на север в ходе масштабного забега. Об этом сообщает Associated Press (AP).

27-летний Расс Кук в воскресенье, 7 апреля, достиг самой северной точки Африки, пробежав весь континент за 352 дня. Его поклонники собрались в Тунисе на берегу Средиземного моря, чтобы встретить Кука с почестями. Всего британец пробежал 16 тысяч километров и пересек границы 16 стран. Кук устроил забег ради благотворительности — чтобы собрать деньги для помощи лишившимся дома из-за войн и конфликтов людям.

Он передаст организациям Running Charity и Sandblast 690 тысяч фунтов. По словам мужчины, бег помогает ему справиться с психическими проблемами, он также помог ему в борьбе с алкоголизмом и спас от игровой зависимости. Этим марафоном Кук также хотел «изменить ситуацию» для других людей.

Кук начал свой путь 22 апреля прошлого года на мысе Игольном в ЮАР. Первоначально он планировал пробежать весь континент за 240 дней, каждый день преодолевая марафонскую дистанцию в 42 километра. Однако ему несколько раз приходилось приостанавливать путешествие. Так, он сделал незапланированную остановку в Нигерии из-за боли в спине. В Анголе Кука и всю его команду ограбили: вооруженные люди забрали у них деньги, оборудование и паспорта. А позже Куку не позволили въехать в Алжир из-за отсутствия визы. Проблема решилась лишь после вмешательства сотрудников Британского посольства.

«Это довольно сложно выразить словами: 352 дня в дороге, долгое время не виделся с семьей, моей девушкой. Мое тело испытывает сильную боль. Но остался еще один день, и я не собираюсь жаловаться. Сегодня вечером мы собираемся выпить клубничный дайкири на пляже. Это будет нереально», — рассказал Кук журналистам перед последним участком дистанции в воскресенье.

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