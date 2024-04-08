Со 145 000 граждан Грузии спишут налоговый долг

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В Грузии со всех физических лиц, в том числе с индивидуальных предпринимателей, полностью будут списаны возникшие и не уплаченные до 1 января 2021 года признанные налоговые задолженности, включая начисленные на них пени, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Как отметил глава грузинского правительства, решение о налоговой амнистии физических лиц было принято на заседании Экономического совета. Соответствующую инициативу подготовило Министерство финансов Грузии.

«В стране есть довольно много физических лиц, в отношении которых начисляется налоговая задолженность, и из-за этого они лишены возможности вести экономическую деятельность. Поэтому мы решили списать соответствующие задолженности», – сказал Кобахидзе на заседании правительства.

По информации премьера, налоговая амнистия затронет 145 000 граждан Грузии.

«Соответственно, у 145 000 наших граждан будет возможность активно включиться в нашу экономическую жизнь, что, естественно, будет и на пользу экономическому развитию», – подчеркнул он.

Всего, по словам премьера, после принятия законопроекта с физических лиц полностью будет списана налоговая задолженность на сумму в размере 590 млн лари .