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Турция негласно блокирует экспорт в Израиль

Турция негласно блокирует экспорт в Израиль

В течение последней недели турецкие компании, экспортирующие товары в Израиль, не могут оплатить экспортные пошлины на сайте турецкой таможни.

Альтернативные способы оплаты отсутствуют, и сбой выдается только в связи с экспортом в Израиль, сообщает «Глобс».

В результате сложившейся ситуации грузовые суда, обслуживающие торговые маршруты между Израилем и турецкими портами, не могут выйти в море.

В 2023 году торговый оборот между странами составил 6,9 миллиарда долларов, что на 2,6 миллиарда долларов меньше, чем в 2022 году.

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