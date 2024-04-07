Турция негласно блокирует экспорт в Израиль

В течение последней недели турецкие компании, экспортирующие товары в Израиль, не могут оплатить экспортные пошлины на сайте турецкой таможни.
Альтернативные способы оплаты отсутствуют, и сбой выдается только в связи с экспортом в Израиль, сообщает «Глобс».
В результате сложившейся ситуации грузовые суда, обслуживающие торговые маршруты между Израилем и турецкими портами, не могут выйти в море.
В 2023 году торговый оборот между странами составил 6,9 миллиарда долларов, что на 2,6 миллиарда долларов меньше, чем в 2022 году.