Хиллари Клинтон предложила недовольным Байденом и Трампом смириться

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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в эфире телепередачи Tonight Show, что недовольным избирателям, которые не хотят снова выбирать между действующим и бывшим американскими лидерами Джо Байденом и Дональдом Трампом, нужно смириться.

«Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов», — сказала она.

При этом Клинтон подчеркнула, что Байден остаётся эффективным и сострадательным, несмотря на почтенный возраст, а Трамп не только «слишком стар», но и обвиняется во множестве преступлений.