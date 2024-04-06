Мирзоян о брюссельской встрече: «В повестке дня не было военного компонента»

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Трехсторонняя встреча в формате Армения-ЕС-США была частью большого процесса.

Об этом заявил в интервью Общественному телевидению Армении глава МИД Арарат Мирзоян, передает «Спутник Армения».

«До сих пор встречи в формате РА-ЕС-США не было, по крайней мере по части Армении. Она стала важным этапом в контексте углубления наших отношений с США и ЕС. Не начало чего-то и не конец, а важная часть большого процесса», – сказал Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул, что Ереван углубляет свои связи как с Вашингтоном, так и с Брюсселем.

«Итоги состоявшейся 5 апреля встречи определяют ряд направлений, которые имеют для нас чрезвычайно важное значение, начиная от поддержки территориальной целостности и суверенитета Армении. Это было важное политическое заявление, которое нам сегодня действительно необходимо», – отметил армянский министр.

Мирзоян отметил также, что тема безопасности в Брюсселе не затрагивалась, и в повестке дня не было военного компонента.

«В тоже время все, о чем мы говорили, касается и повышения иммунитета нашей страны, что также часть системы безопасности», – сказал Арарат Мирзоян.