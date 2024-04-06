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Зеленский поддержал скандальную инициативу Макрона: «Как мы можем отказываться?»

Зеленский поддержал скандальную инициативу Макрона: "Как мы можем отказываться?"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он думает об инициативе своего коллеги Эммануэля Макрона относительно отправки западных войск на территорию Украины. По словам украинского лидера, если эти войска будут обучать украинских бойцов здесь, то это будет гораздо быстрее, чем отправлять украинские бригады за границу.

«И также здесь они должны получить боевой опыт, на этой технике. Потому что одна история, когда вы на этой технике в мирном государстве, а другая – на поле боя. Второе: построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине, в отдельных регионах, под землей. Это работает, даже некоторые вещи мы уже делаем и видим, насколько это быстрее. Некоторые экземпляры техники, которую мы отправляем на ремонт, обратно получаем через три месяца. Также мы за предложение инициативы быть на границе. Как мы можем отказываться? Если они такое предлагают и будут приезжать, мы только будем поддерживать», – отметил глава государства в интервью во время национального телемарафона «Единые новости».

В то же время Зеленский подчеркнул, что не может быть инициатором идеи отправки западных войск в Украину, ведь тогда Россия начнет сеять вражду между западными партнерами.

«Если честно, детали этого обсуждения между Макроном и партнерами я не слышал. Я очень хочу услышать от Эммануэля. Но я хочу вам объяснить свое отношение. Я не могу сегодня публично сказать: «Да, давайте армии, приезжайте в Украину и воюйте!» Знаете, почему? Потому что Россия поднимет хайп в мире, они начнут поднимать общество других государств, что нельзя отправлять своих детей на войну, что это не их война, начнут раскалывать единство между странами Европы и странами НАТО», – объяснил Зеленский.

По словам Зеленского, быть инициатором Украине в этом вопросе рискованно. Он добавил, если выступит с таким заявлением, то РФ сделает все, чтобы ВСУ не получили военную помощь от других стран.

«Общества будут разделены, они будут давить на лидеров своих государств и они будут тормозить нам поставки. Но если есть инициативы других государств, то давайте будем откровенными – Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине. Факт», – подчеркнул он.

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