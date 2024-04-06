Сежурне: Франция будет стремиться к возобновлению связей с Африкой

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Франция будет стремиться к возобновлению связей с Африкой и построению «сбалансированных партнерств», выгодных для континента, заявил глава МИД страны Стефан Сежурне, передает AFP.

Назначенный на должность в январе, Сежурне начал свой первый визит в Африку в субботу в Кении, а затем отправится в Руанду, после чего сделает последнюю остановку в Береге Слоновой Кости.

«Призванием Франции будет возобновление и построение сбалансированных, взаимоуважительных партнерских отношений с африканскими странами на благо всех стран», – сказал он на брифинге для прессы вместе со своим кенийским коллегой Мусалией Мудавади.

«Именно в этом заключается наша дорожная карта: диверсифицировать эти партнерские отношения и сделать их выгодными для стран, в которые мы собираемся инвестировать», – добавил французский министр.

По словам Сежурне, Африка является «приоритетом» внешней политики Франции, поскольку «континент находится на пути к превращению в культурную, экономическую и дипломатическую державу… это будет иметь значение для мирового равновесия».