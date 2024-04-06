Мирзоян рассказал, по каким вопросам не могут договориться Баку и Ереван |
МИД Азербайджана обеспокоен задержанием Греты Тунберг |
Зеленский поддержал скандальную инициативу Макрона: «Как мы можем отказываться?» |
В Госдуме заявили, что Пашинян ведет Армению по пути Украины |
Грузовик опрокинулся на проспекте Гейдара Алиева и разлил битум (видео) |
CNN: Прямой удар Ирана по территории Израиля – один из худших сценариев, к которому готовятся США |
Багери: Мы определим время атаки и заставим Израиль сожалеть о содеянном |
В Азербайджане проходят учения командос (видео) |
Марков заявил, что между Азербайджаном и Арменией может начаться «небольшая война» в ближайшие дни |
Главное Политика

Сежурне: Франция будет стремиться к возобновлению связей с Африкой

Сежурне: Франция будет стремиться к возобновлению связей с Африкой

Франция будет стремиться к возобновлению связей с Африкой и построению «сбалансированных партнерств», выгодных для континента, заявил глава МИД страны Стефан Сежурне, передает AFP.

Назначенный на должность в январе, Сежурне начал свой первый визит в Африку в субботу в Кении, а затем отправится в Руанду, после чего сделает последнюю остановку в Береге Слоновой Кости.

«Призванием Франции будет возобновление и построение сбалансированных, взаимоуважительных партнерских отношений с африканскими странами на благо всех стран», – сказал он на брифинге для прессы вместе со своим кенийским коллегой Мусалией Мудавади.

«Именно в этом заключается наша дорожная карта: диверсифицировать эти партнерские отношения и сделать их выгодными для стран, в которые мы собираемся инвестировать», – добавил французский министр.

По словам Сежурне, Африка является «приоритетом»  внешней политики Франции, поскольку «континент находится на пути к превращению в культурную, экономическую и дипломатическую державу… это будет иметь значение для мирового равновесия».

Теги:
Из этой рубрики
Мирзоян рассказал, по каким вопросам не могут договориться Баку и Ереван
Политика

Мирзоян рассказал, по каким вопросам не могут договориться Баку и Ереван

2024/04/07, 00:32
Мирзоян заявил, что Иран не против сближения Армении с Западом
Политика

Мирзоян заявил, что Иран не против сближения Армении с Западом

2024/04/07, 00:11
МИД Азербайджана обеспокоен задержанием Греты Тунберг
Политика

МИД Азербайджана обеспокоен задержанием Греты Тунберг

2024/04/07, 00:01
Мирзоян о брюссельской встрече: "В повестке дня не было военного компонента"
Политика

Мирзоян о брюссельской встрече: «В повестке дня не было военного компонента»

2024/04/06, 23:45
Зеленский: Нам мало одной Турции
Политика

Зеленский: Нам мало одной Турции

2024/04/06, 23:00
Петер Стано: ЕС не заставляет Армению отказываться от России
Политика

Петер Стано: ЕС не заставляет Армению отказываться от России

2024/04/06, 22:40
Сежурне: Франция будет стремиться к возобновлению связей с Африкой
Политика

Сежурне: Франция будет стремиться к возобновлению связей с Африкой

2024/04/06, 22:07
В Госдуме заявили, что Пашинян ведет Армению по пути Украины
Политика

В Госдуме заявили, что Пашинян ведет Армению по пути Украины

2024/04/06, 21:11
Делегация Конгресса США посетила граничащий с Россией регион Украины
Политика

Делегация Конгресса США посетила граничащий с Россией регион Украины

2024/04/06, 20:17