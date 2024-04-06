Россия готовится к вторжению в Казахстан? (обновлено)

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Голосовое сообщение о планах нападения России на Казахстан является фейком, заявил депутат Госдумы России генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

По словам депутата, этот вброс является попыткой раскачать ситуацию с друзьями России из Средней Азии.

«Россия победит всех», – заключил он.

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10:38 Депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев отправил коллегам из комитета Госдумы по обороне аудиосообщение, в котором уверяет, что после Украины Россия может напасть на Казахстан и уже есть соответствующая «отмашка».

Об этом сообщает близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

«Казахи, наглядевшись на Украину, сильно бздят, что они следующие. Просто бздят! Но они будут следующие! Они сейчас дов…ся! В принципе, думаю, решение уже есть», – говорит Гурулев.