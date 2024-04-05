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Столтенберг: F-16 не станут для Украины «серебряной пулей»

Столтенберг: F-16 не станут для Украины "серебряной пулей"

Истребители F-16 не станут для ВСУ серебряной пулей в конфликте с Россией и не переломят ситуацию на поле боя, но усилят возможности Украины в области самообороны.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild.

«Тот факт, что союзники по НАТО поставят F-16, а также тренируют пилотов и поставят оружие для F-16, — это ещё один пример значительной военной поддержки от союзников по НАТО для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая может изменить всю войну», — сказал он. В то же время генсек альянса добавил, что данные истребители усилят возможности Украины в области обороны и приветствовал их грядущую поставку.

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