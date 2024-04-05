Создана рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и ТРСК

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Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект постановления Милли Меджлиса «О внесении изменений в постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики «Об избрании руководителей рабочих групп Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по межпарламентским связям».

Согласно проекту постановления предлагается создать рабочую группу по межпарламентским связям между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра. Проект постановления был вынесен на голосование и принят в первом чтении. Руководитель рабочей группы – Джаваншир Фейзиев.