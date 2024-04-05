Украина стабилизировала ситуацию на фронте на фоне «снарядного голода» |
Алиев высказал главе ЕК позицию Баку по предстоящим переговорам в Брюсселе |
Израиль готов к противостоянию с Ираном |
Российский эксперт ответил Шевченко: Азербайджанская армия не по зубам иранским аятоллам (видео) |
Байрамов обсудил с Чавушоглу региональную ситуацию: детали (фото) |
Армяне продолжают строительство военных сооружений на условной границе с Азербайджаном (видео) |
Анкара осудила предстоящие переговоры ЕС-США-Армения |
Чавушоглу: Турция продолжит оставаться братской страной, стоящей рядом с Азербайджаном (фото) |
Чавушоглу: Вмешательство Франции помешает миру на Южном Кавказе (фото) |
Главное Мир

Поджигателя Корана выгоняют из Норвегии

Поджигателя Корана выгоняют из Норвегии

Шведский поджигатель Корана Салван Момики будет депортирован из Норвегии обратно в Швецию. Сообщается, что он был арестован сразу после бегства в Норвегию, а слухи о его убийстве оказались фальшивкой.

Во второй половине четверга Миграционное агентство Швеции приняло запрос от норвежских коллег о возвращении Салвана Момики в Швецию.

«Сейчас происходит то, что предусмотрено процедурами ЕС, и норвежские власти уведомили нас за пять дней до того, как они планируют его депортировать», – говорит Еспер Тенгрот из Миграционного агентства Швеции.

Иракский активист Салван Момики был задержан в Норвегии 28 марта сразу после побега из Швеции. Во время регистрации заявления о предоставлении убежища активист заявил, что норвежские власти будут способствовать его смерти, если вернут в Швецию.

Но, по мнению норвежских органов безопасности, сам Салван Момики своим присутствием угрожает безопасности Норвегии и поэтому должен быть отправлен обратно в Швецию.

Теги:
Из этой рубрики
Папа Франциск коснулся церемонии своих похорон
Мир

Папа Франциск коснулся церемонии своих похорон

2024/04/05, 01:00
Макрон подтвердил, что искупается в Сене
Мир

Макрон подтвердил, что искупается в Сене

2024/04/05, 00:45
Поджигателя Корана выгоняют из Норвегии
Мир

Поджигателя Корана выгоняют из Норвегии

2024/04/05, 00:25
Дома жителей алтайского города засыпало шелухой подсолнечника (видео)
Мир

Дома жителей алтайского города засыпало шелухой подсолнечника (видео)

2024/04/04, 23:29
Путин не верит в нападение исламских фундаменталистов на Россию
Мир

Путин не верит в нападение исламских фундаменталистов на Россию

2024/04/04, 22:24
Израиль готов к противостоянию с Ираном
Мир

Израиль готов к противостоянию с Ираном

2024/04/04, 21:58
Рейтинг Макрона рухнул до минимума с 2022 года
Мир

Рейтинг Макрона рухнул до минимума с 2022 года

2024/04/04, 21:00
Навальный стал лауреатом Дрезденской премии мира
Мир

Навальный стал лауреатом Дрезденской премии мира

2024/04/04, 19:19
В Crocus Group заявили о высоком качестве материалов в «Крокус Сити Холле»
Мир

В Crocus Group заявили о высоком качестве материалов в «Крокус Сити Холле»

2024/04/04, 18:01