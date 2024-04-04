Рейтинг Макрона рухнул до минимума с 2022 года

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Президент Франции Эммануэль Макрон потерял ещё два процентных пункта в рейтинге доверия со стороны населения, это самый низкий уровень с 2022 года, сообщает Les Echos со ссылкой на опрос Elabe.

Как отмечает издание, теперь уровень доверия к Макрону опустился до 25%.

Газета пишет, что исполнительная власть Франции подходит к европейской избирательной кампании в «непростой ситуации» на фоне политики Парижа в отношении Украины.

Также на рейтинг доверия почти не повлияло назначение Габриэля Атталя на должность премьер-министра, отмечают исследователи.