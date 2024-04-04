Премьер Румынии поддержал идею объединения с Молдовой

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдовой. Об этом он сообщил в интервью румынскому телеканалу DC News.

«Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдовы и Румынии», — сказал глава правительства.

По словам Чолаку, процесс интеграции произойдет «внутри Европейского союза» или может быть найден другой путь.

«В Молдове живут такие же румыны, как и я. История совершила несправедливость. Мы не можем изменить прошлое, а настоящее — следствие прошлого. Что мы можем сделать вместе с вами, так это строить будущее», — резюмировал он.