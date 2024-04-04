Кадыров призвал чиновников оплатить долги чеченцев в магазинах

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития региона призвал чиновников погасить долги жителей республики в магазинах.

«Я получил эсэмэску от Хадижат [Кадыровой – первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики по взаимодействию с социальным блоком], что многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг. Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», – обратился к чиновникам Кадыров.