Непогода в Москве убила двух человек, 15 пострадали (видео)

142 Просмотров

Из-за штормового ветра в Москве пострадали 17 человек, двое из них погибли, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На данный час городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий», — отметил он.

«Порывы ветра достигали больше 21 м/c. Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др», — добавил глава города.

