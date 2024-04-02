Нетаньяху признал удар по группе «невинных людей» в Газе

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Израильские силы нанесли непреднамеренный удар по группе «невинных людей» в секторе Газа.

Это признал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией, передает ТАСС.

«К сожалению, за последний день произошел трагический инцидент, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа», – заявил глава правительства, пообещав сделать все, чтобы исключить подобные случаи в дальнейшем.

При этом Нетаньяху не уточнил, о каком именно инциденте идет речь. Между тем ранее Армия обороны Израиля выразила соболезнования гуманитарной организации World Central Kitchen в связи с гибелью ее сотрудников после удара по их автомобилю в секторе Газа и пообещала провести тщательное расследование обстоятельств случившегося.