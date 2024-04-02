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В Армении началось давление на российских военных

В Армении началось давление на российских военных

Власти Армении в своей антироссийской политике не ограничиваются только заявлениями, с весны начались давления на россиян, причем в разных направлениях. Речь идет как о российском вооруженном контингенте в РА, так и о шагах, предпринимаемых в отношении других специалистов. Об этом пишет ереванская газета «Паст».

«В квартире одного из военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации недавно был проведен обыск, но так ничего и не было обнаружено. Однако примечательно, что, по нашей информации, командование 102-й военной базы не было проинформировано об этом, что, по словам одного из наших собеседников, является обязательным условием. Есть также информация, что прибегли к «жонглированию» в связи со списками семей военнослужащих военной базы, их детей, пользующихся медицинскими услугами», – пишет газета.

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