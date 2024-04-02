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Раиси: Трусливое преступление Израиля не останется без ответа

Раиси: Трусливое преступление Израиля не останется без ответа

В очередной раз в результате террористического преступления и грубого нарушения международных правил грязные руки узурпационного сионистского режима были обагрены кровью нескольких генералов и офицеров нашей страны. Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, комментируя израильский ракетный удар по консульству Ирана в Сирии.

«Сионистский режим включил слепые убийства в свою повестку дня в борьбе за свое спасение, но он должен знать, что никогда не достигнет своих зловещих целей такими бесчеловечными методами. День за днём мы являемся свидетелями усиления фронта сопротивления, а также отвращения и ненависти свободных наций к их незаконной природе, и это трусливое преступление не останется без ответа», – сказал он.

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