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Главное Общество

В Азербайджане наблюдается рост детской преступности

В Азербайджане наблюдается рост детской преступности

В Азербайджане растет уровень детской преступности. Об этом говорится в информации Государственного комитета по статистике.

Так, согласно официальным данным, в 2023 году подростками в возрасте от 14 до 17 лет были совершены 364 преступления (годом ранее – 311), в том числе 46 тяжких и особо тяжких.

По сравнению с 2022-м показатели детской преступности выросли на 14,1%. При этом больше всего фактов было зарегистрировано в Баку.

В прошлом году в органы внутренних дел в общей сложности были доставлены 5 446 несовершеннолетних (годом ранее – 4 805), преимущественно юношей – 4 679.

Полицейскими были выявлены случаи употребления ими наркотиков, спиртных напитков, а также беспризорные, дети, лишившиеся родительской опеки, брошенные, занимающиеся попрошайничеством и просто прогуливающие школу.

В результате около 800 несовершеннолетних привлекли к административной ответственности. Это почти в два с половиной раза больше, чем в 2022 году (315 человек).

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