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Макаки терроризируют жителей тайского города (фото, видео)

Макаки терроризируют жителей тайского города (фото, видео)

В Таиланде банда агрессивных макак атаковала город Лопбури. Они крадут еду и вещи, бросаются на жителей и дебоширят.

Война людей с приматами началась еще в начале марта, передает издание Bangkok Post. Тогда одна из обезьян напала на местную жительницу и пыталась отобрать у нее еду. Также обезьяньи группировки оккупировали рынки, автомобили и крыши домов.

К концу месяца власти перешли к серьезным мерам и создали специальное подразделение для борьбы с агрессивными обезьянами. В качестве оружия полицейские использовали рогатки, также они расставили клетки по районам города, где скапливается больше всего приматов.

За три дня операции офицеры смогли поймать 23 агрессивные обезьяны, сообщает телеканал Thai PBS. Их передали Департаменту национальных парков, который, в свою очередь, распределил приматов в Центр спасения дикой природы, где специалисты должны проверить их здоровье.

Кроме того, Министерство природных ресурсов и окружающей среды Таиланда назначило компенсации людям, подвергшимся нападению макак. Для борьбы с агрессивными обезьянами власти также предложили установить более яркие уличные фонари, особенно в тех районах, где риск подвергнуться нападению наиболее высок, и предупреждающие знаки.

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