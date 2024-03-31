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Египетские отели слегка изменят систему «все включено»

Египетские отели слегка изменят систему «все включено»

Египетские отели не намерены отказываться от системы «все включено». Об этом заявил глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади, передают РИА Новости.

«Решение остается за отелями, и они продолжают использовать систему «все включено», но с небольшими изменениями», — сказал он.

Элькади отметил, что формат «все включено» идеален для семей с детьми, которым нравится отдыхать у бассейна и возвращаться к шведскому столу в любой момент без ограничений.

Кроме того, для постояльцев добавили опцию посещения ресторанов A la carte, которая также не требует доплаты. Гостям предлагают заменить шведский стол на обслуживание в любом ресторане отеля. Элькади обратил внимание, что такой формат питания поможет сократить объем пищевых отходов, что является главной проблемой шведского стола.

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