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Инциденты на выборах в Турции привели к гибели двух человек, 11 пострадали

Инциденты на выборах в Турции привели к гибели двух человек, 11 пострадали

Два человека погибли и 11 пострадали в ходе двух инцидентов со стрельбой в ходе голосования на муниципальных выборах в Турции. Об этом сообщают турецкие издания Anadolu и Sabah.

Обычный спор в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны по поводу местных выборов старосты перерос в драку. В итоге участники потасовки пустили в ход камни, палки и даже огнестрельное оружие. В результате конфликта погиб человек и ещё 11 граждан получили ранения, а брошенными камнями успели повредить машину скорой помощи.

Второй кровавый конфликт произошёл в западной провинции Бурса. У 32-летнего Юсуфа Йигита два родственникам участвовали в выборах на пост сельского старосты. Те двоюродные братья, что не получили голос Юсуфа, от злости застрелили его. В ходе столкновения пострадали еще 2 людей, одному из которых было 3 года.

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