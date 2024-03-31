Азербайджан принимает меры против авторов фейков о боях и шехидах в TikTok

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В аккаунтах, открытых в социальной сети TikTok, распространена ложная информация о начале военных действий и наличии шехидов с азербайджанской стороны.

Об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана и Государственной службы информационной безопасности Азербайджана.

«Мы заявляем, что данные фейковые сообщения не отражают реальности и являются неудачной попыткой ввести общественность в заблуждение.

Мы призываем граждан Азербайджана, журналистов и общественных деятелей проявлять бдительность в ситуации, когда на глобальном уровне обостряются кампании, основанные на фейковой и ложной информации. Принимаются соответствующие меры в отношении лиц, распространяющих ложную информацию о военных действиях и шехидах», – говорится в сообщении.