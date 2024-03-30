Германия и Франция вместе обеспечат безопасность на ЧЕ и ОИ

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Германия и Франция намерены теснее взаимодействовать летом 2024 года в вопросах обеспечения безопасности во время чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу в ФРГ и Олимпийских игр (ОИ) в Париже, пишет газете Handelsblatt, приводя слова главы МВД Германии Нэнси Фезер.

«Безопасность чемпионата Европы по футболу у нас в Германии имеет высший приоритет», – сказала она, отметив, что договорилась о расширении сотрудничества в сфере безопасности со своим французским коллегой Жеральдом Дарманеном.

«Германские полицейские будут задействованы во время Олимпиады в Париже, а французская полиция на «Евро» в Германии», – сообщила Фезер.

Глава МВД подчеркнула, что силы безопасности ФРГ подготовлены к различным сценариям, будь то угрозы, исходящие от исламистов, или кибератаки.

В тоже время газета Bild сообщает, что настоящей проблемой при проведении ЧЕ могут стать дроны. Конфликт на Украине и акции хуситов показали опасность современных беспилотных летательных средств, они недорого стоят и технически просты в сборке и применении, пишет издание.