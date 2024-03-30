В Молдове оппозиция ищет своего единого кандидата в президенты

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Оппозиция в Молдове продолжает переговоры о едином кандидате в президенты на предстоящих выборах этой осенью, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата парламента, члена бюро партии «Возрождение» Александра Нестеровского, который в составе молдавской делегации принял участие в «Международном экономическом форуме государств-участников СНГ».

«Мы хотим выдвинуть единого кандидата в президенты от левого политического поля. Сейчас идут переговоры между партиями. Если нам удастся договорится, то такой кандидат может выиграть у Майи Санду с первого тура», – сказал Нестеровский.