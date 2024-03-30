Большинство армянских банков прекратило обслуживание карт «Мир»

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Банки Армении, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), в ночь на 30 марта прекратили обслуживание российских карт «Мир». Информацию об этом корреспонденту ТАСС подтвердили в кол-центре системы.

«С сегодняшнего дня банки, работающие с нашей системой, перестали обслуживать карты «Мир». В случае необходимости можете обращаться в конкретные банки, которые прекратили принимать вашу карту», – сказал оператор центра ArCa.

То, что карту «Мир» перестали принимать армянские банки, подтверждают жители Еревана, которые ей пользуются.

«После полуночи мы попытались принять несколько платежей по карте «Мир», но они не прошли. Наш POS-терминал обслуживается в Америабанке, который объявил, что перестает обслуживать российские карты. Наверное, поэтому оплата и не проходит», – рассказала корреспонденту ТАСС бармен клуба настольных игр Арина, клиенты которого в основном российские релоканты.

Постоянный член клуба Алексей согласился пройти до ближайшего банкомата, чтобы попробовать снять деньги со своей карты «Мир», воспользовавшись терминалом Инекобанка. Сделать этого не получилось. «Придется приобретать местную карту. Будет много бумажной возни, но что делать», – сказал он.

На различных форумах соотечественников и в частных каналах в Telegram владельцы карт «Мир», находящиеся в Армении, также сообщали о том, что российские карты перестали функционировать. В частности, упоминались такие банки, как Эвокабанк, Акбабанк и Конверсбанк.

Как сообщили две недели назад в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки – участники ArCa прекращают обслуживание карт «Мир». При этом работать с российскими картами в республике продолжит банк «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ), который обслуживает карты «Мир» в своей инфраструктуре в полном объеме.

В Армении расположены 53 отделения ВТБ, 22 из которых находятся в Ереване. Клиентам доступно более 190 банкоматов по всей стране.

23 февраля 2024 года Минфин США внес оператора платежной системы «Мир» АО «Национальная система платежных карт» в санкционный список. Как пояснял ранее источник ТАСС, отказ армянских банков работать с картой «Мир» связан с тем, что банки, обслуживающие карты Visa и Mastercard, не хотят попасть под санкции.

Не только в Армении держатели карт «Мир» столкнулись с проблемами. О прекращении операций с картами платежной системы уже сообщили казахстанский Bereke Bank, ранее являвшийся дочерней компанией Сбербанка, и казахстанский банк «Фридом финанс».