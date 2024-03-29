Байден заявил о просьбах мировых лидеров не допустить победы Трампа на выборах

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Президент США Джо Байден заявил, что мировые лидеры просят его не допустить победы на выборах бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, поскольку на кону стоит демократия.

«Почти каждый из мировых лидеров [говорит], ты не можешь позволить ему [Трампу] победить <…>, демократия поставлена на карту», – сказал Байден на мероприятии в Нью-Йорке. Его слова приводит пресс-пул Белого дома, передает ТАСС.

«Я не такой уж особенный, но я не Трамп», – добавил американский президент. По его словам, Трамп «отошел» от НАТО и позволял России делать все, что она хочет.

Байден назвал своего оппонента на выборах самым недемократическим президентом со времен Гражданской войны в США.