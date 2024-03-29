«Мы хорошо продвигаемся по мирному договору, но…»

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Азербайджан сталкивается с двойными стандартами, во внешней политике оправдываются военная агрессия и оккупация, а также поощряется сепаратизм. Как и для любой другой страны, для Азербайджана это неприемлемо. Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

Гаджиев отметил, что Баку перевернул эту страницу и обеспечил мир и безопасность.

«Наверное, это очень трудно, но иногда это становится необходимым для обеспечения мира на местах. Сейчас Армения и Азербайджан близки к миру, как никогда раньше. Последние шесть месяцев на армяно-азербайджанской границе — одни из самых спокойных в истории двух стран», – отметил политик.

По его словам, мы стали свидетелями председательства Минской группы ОБСЕ, которая в течение 30 лет вела переговоры, но особых результатов не достигла.

«Оккупация продолжалась, и мы были далеки от мира. Теперь мир близок. На местах де-факто царит мир. Видение Азербайджана заключается в том, чтобы превратить регион Кавказа в регион мира и сотрудничества. Мы подготовили текст мирного договора, несмотря на то, что были объектом военной оккупации, и мы также сформулировали 5 основополагающих принципов мирного договора Республике Армения. Мы хорошо продвигаемся в отношении мирного договора, но подход Азербайджана заключается в том, что мир должен быть между Баку и Ереваном, потому что этот регион принадлежит нам. Мир не в Вашингтоне, не в Брюсселе и не в Париже. Мир здесь — в регионе Южного Кавказа, между двумя странами. Мы видим, что продвигаемся вперед, но есть определенные политические меры, которые негативно влияют на региональное сотрудничество и мирную повестку дня», — сказал Гаджиев.

По его словам, повестка дня Баку заключается в том, что мирный процесс должен быть двусторонним.

«Должны быть региональная ответственность, инициатива и сотрудничество. Мир должен быть между Баку и Ереваном. Мы должны понять проблемы друг друга, перевернуть страницу конфронтации и двигаться вперед. Такие страны, как, например, Франция, с одной стороны, милитаризируют Армению, а с другой — говорят о мире. Это не может принести пользу, потому что вы становитесь предвзятой стороной в процессе», – отметил помощник президента.

По словам политика, в Баку также разочарованы некоторыми заявлениями и действиями США.

«Они заняли одностороннюю позицию в отношении Азербайджана. США также приняли 907-ю поправку к «Закону о поддержке свободы», которая запрещает правительству оказывать поддержку Азербайджану. Азербайджан не нуждается в ничьей помощи. Мы не являемся страной-получателем помощи. Концепция как таковая нам непонятна. 907-я поправка была принята Конгрессом США еще в 1992 году, когда территории Азербайджана были оккупированы. Представьте себе, что вы подвергаетесь оккупации, и Конгресс США принимает 907-ю поправку, которая запрещает американскому правительству оказывать поддержку Азербайджану. Но опять же, это выбор США, и это их Конгресс, но вопрос в том, что если вы совершаете односторонние действия, вы не можете быть полностью беспристрастной стороной в переговорном процессе. Мы ценим добрые услуги. Но мы не считаем, что есть необходимость в каком-либо виде посредничества», — заявил Гаджиев.