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В Таиланде законодатели поддержали признание однополых браков

В Таиланде законодатели поддержали признание однополых браков

Законопроект о признании однополых браков одобрила палата представителей Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Таиланда, сообщает газета Thairath.

На следующем этапе проект закона должен рассмотреть Сенат (верхняя палата парламента). Затем он отправится на одобрение короля страны Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х). Только после успешного прохождения этих этапов закон будет принят.

В случае его принятия Таиланд станет первой страной Юго-Восточной Азии, в которой будут узаконены однополые браки.

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