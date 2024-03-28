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В Белом доме сравнили российских чиновников с «продавцами навоза»

В Белом доме сравнили российских чиновников с «продавцами навоза»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби в очередной раз подтвердил, что США предупреждали российские спецслужбы о готовящейся атаке экстремистов в Москве. По его словам, ответственность за теракт несет именно «Исламское государство», а утверждения властей РФ о причастности к нему Украины – «ерунда».

«Мой дядя говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза», – прокомментировал соответствующие заявления Москвы Кирби.

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