Гаджиев: Расмуссен забыл добавить в свой доклад информацию об оплате

Помощник президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев прокомментировал в соцсети Х предвзятый доклад группы, возглавляемой экс-генсеком НАТО Андерсом Расмуссеном.

«Так называемый отчет, или «клеймо» экс-генсека НАТО и его окружения, оплаченный правительством Армении и армянским лобби, заставил меня переопубликовать мой пост от 4 сентября 2023 года, где указывается документ, подтверждающий оплату со стороны Республики Армения. На этот раз Андерс Расмуссен забыл добавить в свой доклад информацию об оплате. Деньги говорят сами за себя!» – написал Гаджиев.

From the money talks series! Apparently, in the eve of the «anniversary» of the most terrible, bloody and criminal separatist entity in Europe so-called «Nagorno-Karabakh Rep», a new dramatic misinformation and manipulation campaign was launched by the order of the Armenian… pic.twitter.com/UnFQTBFNsB

