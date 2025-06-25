Хотя география и культура Азербайджана далеки от нас, действующая здесь Бакинская инициативная группа (БИГ) выступает в поддержку нашей борьбы за свободу.

Об этом заявил национальный координатор гваделупского отделения Международной федерации ассоциаций развития (FID) Жан-Джейкоб Бисеп на тематической конференции «К деколонизации Гваделупы: проблемы и перспективы», организованной Бакинской инициативной группой, передает АПА.

Он выразил благодарность БИГ за оказанную поддержку.

Жан-Джейкоб Бисеп отметил, что его народ сталкивается с культурной дискриминацией, и подчеркнул необходимость признания их права на самоопределение:

«Главная цель Франции — оторвать нас от нашей собственной реальности. Но мы хотим сами определять свою судьбу — в экономическом, политическом, социальном и культурном плане. Мы не можем вести эту борьбу в одиночку. Поэтому обращаемся к народам всего мира с призывом поддержать нас».