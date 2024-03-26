Турция отрицает военное сотрудничество с Израилем |
Так кто же взрывает «грязную бомбу» в Москве? |
В Женеве прошла презентация Азербайджана в качестве страны-хозяйки СОР29 (видео) |
Пашазаде направил соболезнования Патриарху Кириллу |
Расизм во Франции набирает обороты (фото) |
Госдеп: Каждое взаимодействие США с Азербайджаном и Арменией направлено на достижение мира |
Пострадавших под завалами «Крокуса» не осталось (видео) |
Кишинев призвал ПАСЕ к сотрудничеству с Баку |
Баку передал Бишкеку 4-х граждан Кыргызстана |
Главное Культура

Рианна вновь на сносях

Рианна вновь на сносях

Барбадосская певица Рианна ждет третьего ребенка через восемь месяцев после родов. Об этом сообщает Media Take Out со ссылкой на источники, близкие к окружению артистки.

Отмечается, что звезда находится на отдыхе с друзьями и семьей у Карибского моря. Во время отпуска она объявила, что беременна третьим ребенком.

«Последние несколько дней Рианна находилась в карибской стране Теркс и Кайкос, наслаждаясь частным отпуском со своими друзьями и членами семьи. И во время этой поездки нам эксклюзивно сообщили, что Рианна призналась своей семье, что она снова беременна», – написало издание.

Более того, инсайдер делится, что певица якобы не стала скрывать пол будущего ребенка. В этот раз Рианна станет мамой девочки.

«В этот раз Рианна и Rocky ждут девочку. Все такие взволнованные», – утверждает источник.

Теги:
Из этой рубрики
Рианна вновь на сносях
Культура

Рианна вновь на сносях

2024/03/26, 22:59
"Нет сил выступать". Юсиф Эйвазов выразил поддержку россиянам
Культура

«Нет сил выступать». Юсиф Эйвазов выразил поддержку россиянам

2024/03/26, 21:42
Звезда "Сумерек" познал радость отцовства (видео)
Культура

Звезда «Сумерек» познал радость отцовства (видео)

2024/03/26, 21:17
Иран хочет снять с Россией совместный фильм о поэте и философе Омаре Хайяме
Культура

Иран хочет снять с Россией совместный фильм о поэте и философе Омаре Хайяме

2024/03/25, 21:53
Звезда комедий ожидал гибели от рук террористов в «Крокусе»
Культура

Звезда комедий ожидал гибели от рук террористов в «Крокусе»

2024/03/25, 00:43
В Киеве прошла акция памяти Самеда Вургуна (фото)
Культура

В Киеве прошла акция памяти Самеда Вургуна (фото)

2024/03/24, 18:55
При пожаре в "Крокусе" сгорел музей Муслима Магомаева
Культура

При пожаре в «Крокусе» сгорел музей Муслима Магомаева

2024/03/23, 01:10
Выступление Рои Айхан в Москве отменено из-за теракта
Культура

Выступление Рои Айхан в Москве отменено из-за теракта

2024/03/23, 00:49
Лев Лещенко задумался об уходе со сцены
Культура

Лев Лещенко задумался об уходе со сцены

2024/03/22, 23:18