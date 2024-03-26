Рианна вновь на сносях

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Барбадосская певица Рианна ждет третьего ребенка через восемь месяцев после родов. Об этом сообщает Media Take Out со ссылкой на источники, близкие к окружению артистки.

Отмечается, что звезда находится на отдыхе с друзьями и семьей у Карибского моря. Во время отпуска она объявила, что беременна третьим ребенком.

«Последние несколько дней Рианна находилась в карибской стране Теркс и Кайкос, наслаждаясь частным отпуском со своими друзьями и членами семьи. И во время этой поездки нам эксклюзивно сообщили, что Рианна призналась своей семье, что она снова беременна», – написало издание.

Более того, инсайдер делится, что певица якобы не стала скрывать пол будущего ребенка. В этот раз Рианна станет мамой девочки.

«В этот раз Рианна и Rocky ждут девочку. Все такие взволнованные», – утверждает источник.