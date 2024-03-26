В WhatsApp появятся новые функции

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Корпорация Meta выпустила новую бета-версию мессенджера WhatsApp для Android, в которой появилась возможность отключения предпросмотра ссылок в чатах. Об этом сообщает портал WABetaInfo (WBI).

Новая бета-версия WhatsApp для Android имеет номер сборки 2.23.21.12. Она уже доступна для скачивания из Google Play, но только для пользователей, участвующих в программе бета-тестирования WhatsApp.

Изучив свежую сборку мессенджера, в WBI выяснили, что разработчики добавили в сервис новую функцию конфиденциальности Disable link previews. Она позволяет отключать превью ссылок в чатах.

«В настоящее время, когда пользователь вводит ссылку в диалоговое окно, WhatsApp автоматически загружает ее превью. Превью обычно включает в себя такую ​​информацию, как заголовок веб-страницы, краткое описание и миниатюру изображения», – пишет WBI.

Позволяя отключать предварительный просмотр ссылок, WhatsApp обеспечивает пользователей дополнительным уровнем конфиденциальности. Новая функция как минимум позволяет пользователям избегать неловких ситуаций, обмениваясь при ком-нибудь личными сообщениями.

«Мы считаем, что этот дополнительный уровень контроля соответствует стремлению WhatsApp уделять приоритетное внимание конфиденциальности и безопасности пользователей, позволяя им настраивать свой гаджет в соответствии с личными предпочтениями и проблемами», – заключили в WBI.

Ожидается, что возможность отключения превью в публичной версии WhatsApp появится в ближайшее время.

Кроме того, разработчики WhatsApp приняли решение о расширении функционала приложения за счёт интеграции возможности редактирования фотографий с использованием технологий искусственного интеллекта. Инновация уже была представлена в последней бета-версии приложения для устройств на операционной системе Android.

В обновлённой бета-версии приложения WhatsApp, обозначенной версией 2.24.7.13, был обновлён редактор фотографий, обогатившись инструментами на основе ИИ. Одной из заметных функций стала «Backdrop», позволяющая пользователю изменять фон изображения. Ещё одна функция, «Restyle», предлагает возможность смены стиля фотографии, хотя точные механизмы работы этой функции пока остаются не до конца изученными. Функция «Expand» добавляет опцию изменения размеров изображения, расширяя творческие возможности пользователей.